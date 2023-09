Elefantinnen aus dem Augsburger Zoo ziehen nach Bulgarien um

Die Elefantinnen Frosja und Louise wurden am Mittwochmorgen abtransportiert. Nun ist das Gehege im Augsburger Zoo erst einmal leer – doch neue Tiere sind in Sicht.

Im Augsburger Zoo gibt es vorerst keine Elefanten mehr. Die beiden Elefanten-Damen Frosja und Louise haben den Tierpark am Mittwochmorgen verlassen, wie der Zoo auf seiner Facebook-Seite bekannt gab. Die Tiere werden auf Wunsch des europäischen Zuchtbuchs für asiatische Elefanten in die bulgarische Hauptstadt Sofia abgegeben. Doch Ersatz für Augsburg ist in Sicht.

Im Frühjahr 2024 sollen drei Bullen aus verschiedenen europäischen Zoos auf die Augsburger Elefantenanlage kommen.

Das Laden von Frosja und Louise habe laut Zoo problemlos funktioniert. Gegen 9.30 Uhr verließ der Transporter den Zoo und trat seine Reise nach Sofia an. Begleitet werden die Dickhäuter von zwei Mitarbeitern des Zoos, die den Tieren das Einleben erleichtern sollen.

Die Geschichte der Augsburger Zoo-Elefanten war zuletzt bewegt. Vergangenen Oktober starb Targa, die mit 67 Jahren als ältester Zoo-Elefant Europas galt. Frosja und Louise waren seitdem allein im Gehege gewesen. (AZ)

