Er führte den Kolonialladen: Der Augsburger Robert Bader ist gestorben

Er erinnerte sich gerne an sein Geschäft: Rober Bader, der in Augsburgs Innenstadt den Kolonialladen Bader führte, ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Robert Bader führte in der Karolinenstraße den Kolonialladen Bader. Nun ist er gestorben.

Das Geschäft in der Karolinenstraße galt als feine Adresse in der Innenstadt. Im Kolonialladen Bader kauften die Augsburgerinnen und Augsburger neben normalen Lebensmitteln vor allem Feinkost. Es gab eine Weinkellerei, eine Kaffeerösterei, eine Konditorei und im ersten Stock ein Restaurant. Hinter dem Traditionshaus, an das sich noch immer viele erinnern, steckte der Kaufmann Robert Bader. Noch vor zwei Jahren hatte er in einem Interview mit unserer Redaktion stolz von dem eleganten Geschäft erzählt. Vergleichbar mit Dallmayr in München sei der Kolonialladen gewesen, meinte er. Nun ist Robert Bader, der trotz Schicksalsschläge stets optimistisch blieb, im Alter von 94 Jahren gestorben.

Eigentlich konnte Robert Bader beruflich kaum einen anderen Weg einschlagen. Er war der Spross einer angesehenen Augsburger Kaufmannsfamilie. Sein Großvater hatte vor 120 Jahren den Kolonialladen in der Karolinenstraße gegründet - in dem Gebäude, in dem zuletzt Bücher Pustet untergebracht war. Robert Bader übernahm schließlich das Geschäft.

