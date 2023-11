Augsburg

08:44 Uhr

Ermittlungen um Polizeischuss am FCA-Stadion: "Mauert" die Staatsregierung?

Plus Beim Saisonauftakt des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach gab ein Polizist einen Schuss ab. Grünen-Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer klagt über offene Fragen.

Die Aufregung war groß, als nach dem Saisonauftakt des FC Augsburg am 19. August bekannt wurde, dass am Rande des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (Endstand 4:4) ein Polizeibeamter einen Schuss aus seiner Dienst-Pistole abgegeben hatte. Die Kugel war offenbar aus dem Inneren eines Polizeibusses durch die Scheibe nach außen geflogen und in einen Kleinbus, einem Infomobil des Gladbacher Supporters-Clubs, eingeschlagen, der in einem abgegrenzten Bereich direkt hinter dem Gästeblock stand. Die Gladbacher hatten den Vorfall dann auch öffentlich gemacht.

Schuss am Rande von FCA-Spiel: Der 27-jährige Polizist ist weiter suspendiert

Der 27-jährige Polizist, der den Schuss abgegeben hatte, wurde eine knappe Woche nach dem Vorfall suspendiert. Die genauen Hintergründe des Vorfalls bleiben vorläufig weiter unklar. Daran änderte auch eine Landtagsanfrage des Grünen-Politikers Max Deisenhofer nichts. Mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen durch das Landeskriminalamt wollte das Innenministerium in seinem fünfseitigen Antwortschreiben, das unserer Redaktion vorliegt, keine neuen Ermittlungsdetails preisgeben. „Trotz der grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht, Informationsansprüche des Bayerischen Landtags zu erfüllen, tritt hier nach sorgfältiger Abwägung der betroffenen Belange im Einzelfall das Informationsinteresse des Parlaments hinter den berechtigten Interessen bei der Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen zurück“, heißt es in dem Schreiben.

