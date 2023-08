Augsburg

vor 17 Min.

Die Eröffnung von Bob's Hotel zieht sich weiter hin

Bobs Herberge soll im kommenden Jahr über seiner Bar in der Maximilianstraße eröffnen. Die Sanierungsarbeiten an dem Haus haben sich in die Länge gezogen.

Plus Die Arbeiten in der Maximilianstraße 61 sind vorangeschritten. Bald beginnt der Innenausbau. Später wird es in dem Hotel auch ein Metallica-Zimmer geben.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Wenn es nach dem Geschäftsmann Stefan "Bob" Meitinger gegangen wäre, dann würde sein Hotel in der Maximilianstraße schon seit vielen Jahren in Betrieb sein. Bereits im Jahr 2018 wollte er in dem Gebäude mit der Hausnummer 61, in dem sich im Erdgeschoss auch Bob´s Bar befindet, eine Herberge eröffnen. Aufgrund baulicher Herausforderungen verschob sich der Eröffnungstermin immer wieder. Nun sind die Arbeiten am Haus vorangeschritten. Der Gastronom hat jetzt konkrete Vorstellungen, wann das Hotel öffnen soll. Doch das wird nochmals etwas dauern.

In den vergangenen Jahren hat Stefan Meitinger ein Lokal nach dem anderen eröffnet. Bei seinem Hotel geht es nicht so schnell. Bei diesem Projekt muss er sich in Geduld üben, weil Gutachten feststellen, dass das Gebäude massive Statik-Probleme habe, begannen langwierige Sanierungsarbeiten. Die Jahrhunderte alten Wände und Holzbalken-Konstruktionen hatten das Mauerwerk instabil werden lassen, es neigte sich bereits einige Zentimeter zur Seite. Auf der anderen Seite brachten die Arbeiten den historischen Wert des wohl 1526 errichteten Gebäudes zum Vorschein. Entdeckt wurden jahrhundertealte Malereien, Fensterbögen und Fresken. Die Kombination aus Denkmal- und Brandschutz, Statik und Pandemie habe dazu geführt, dass sich die Sanierungsmaßnahmen mehrere Jahre hinzogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen