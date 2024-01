Augsburg

10:14 Uhr

Erpressung mit Sexfotos und Videos: Polizei warnt vor perfider Masche

Plus Geschädigte werden in Video-Chats dazu gebracht, sich auszuziehen – und dann mit den Aufnahmen erpresst. Wie die Situation in Augsburg ist und was die Polizei rät.

Von Jan Kandzora

Der Mann aus Augsburg wollte die Sache einfach abhaken, also überwies er das verlangte Geld, 500 Euro auf ein ausländisches Konto. Abgehakt war damit allerdings nichts. Er erhielt lediglich eine weitere Aufforderung, Geld zu zahlen, sonst würde von ihm eine Aufnahme veröffentlicht. Nicht irgendeine Aufnahme, sondern eine, die ihn beim Masturbieren zeigte. Der Augsburger hatte online eine unbekannte, junge Frau kennengelernt, ein Videogespräch über den Messenger-Dienst Skype ausgemacht. Und dann getan, was sie von ihm verlangte: sich auszuziehen "und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen", wie es die Polizei später formulierte. Kurz darauf erhielt er eine Nachricht, dass dies aufgenommen worden sei; der Mann wurde erpresst. Eine perfide Masche – und kein Einzelfall in der Stadt.

In Ermittlerkreisen wird das Vorgehen der Täter "Sexpressung" oder "Sextortion" genannt; deutschlandweit wurden nach Angaben der Landeskriminalämter in den vergangenen Jahren tausende Menschen Opfer des kriminellen Vorgehens, wie verschiedene Medien zuletzt berichteten. Oft wird die Erpressung wie im Augsburger Fall angebahnt: Die Betroffenen lernen üblicherweise zunächst eine fremde Person über soziale Netzwerke kennen, werden zu sexuellen Handlungen in einem Video-Chat überredet, die durch das Gegenüber aufgezeichnet werden könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen