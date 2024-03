Erster Roller-Sharing-Anbieter startet in Augsburg

Der Anbieter Emmy bringt 100 elektrische Mopeds nach Augsburg. Sie nutzen die gleichen Parkregelungen wie die Carsharing-Anbieter und haben keine festen Standorte.

Ein neues Sharing-Modell kommt nach Augsburg. Vielen dürften bereits die Carsharing-Autos der Stadtwerke und des Anbieters Miles ein Begriff sein. Kaum zu übersehen sind auch die zahlreichen E-Scooter in der Stadt, die von den Betreibern Voi, Bolt und Hopp angeboten werden. Zum 1. April wird es nun auch Elektro-Mopeds in Augsburg geben. Genau wie Miles setzt auch der neue Anbieter Emmy auf ein sogenanntes Free-Floating-Modell im erweiterten Innenstadtbereich. Die Roller können nach der Nutzung gratis auf den meisten Parkplätzen abgestellt und dort vom nächsten Nutzer via App gefunden werden. Feste Ausleihstationen gibt es nicht.

Emmy bietet spontane Kurzzeitvermietungen von Elektro-Mopeds an. Das Unternehmen unter der Leitung von Christopher Schech stellt Kundinnen und Kunden in Berlin, Potsdam, Hamburg, Kiel, München und jetzt auch in Augsburg eine Flotte mit insgesamt über 3800 E-Mopeds zur Verfügung. 100 davon wird es im hiesigen Stadtgebiet zum Leihen geben. Das stationsunabhängige Roller-Sharing funktioniert ähnlich wie das Prinzip bekannter Carsharing-Anbieter – allerdings komplett auf Elektro-Basis. Die Ortung und Vermietung der Mopeds erfolgt per App. Die Elektro-Mopeds fahren 45 km/h, bieten Platz für zwei Personen und sind mit zwei Helmen und Einweg-Hygienehauben ausgestattet.

Nutzer von Emmy-Rollern in Augsburg müssen volljährig sein

Den Ladevorgang übernimmt Emmy selbst. So werden laut Anbieter lange Ladezeiten und schlecht verfügbare Ladeinfrastruktur für die Nutzerinnen und Nutzer irrelevant. Im Gegensatz zu den viel verbreiteten E-Scooter-Anbietern, müssen Kundinnen und Kunden mindestens 18 Jahre alt sein und einen gültigen Pkw-Führerschein der Klasse B oder einen Motorradführerschein der Klasse A besitzen. Die Roller dürfen auf allen öffentlichen und kostenpflichtigen Parkplätzen geparkt werden, teilt der Anbieter mit. Dank der Parkregelung der Stadt für Carsharing-Anbieter muss auch für die E-Mopeds kein Parkticket gezogen werden. Bei Anwohner-Parkplätzen gilt diese Ausnahmeregelung nicht.

Die Roller kosten 0,33 € pro Fahr- und 0,19 € pro Parkminute. Bei jeder Fahrt fällt eine Freischaltung von 1 € an. Es bestehen allerdings auch mehrere Abo-Möglichkeiten für Freischaltungen und reduzierte Minutenpreise. Das Gebiet, in dem die Emmy-Mopeds abgestellt werden können, erstreckt sich von Kriegshaber im Westen bis nach Lechhausen im Osten und von Oberhausen im Norden bis zum Universitätsviertel im Süden.

Baureferent Steffen Kercher: "Mit dem neuen Sharing-Angebot von Emmy wird Mobilität in Augsburg noch vielfältiger, einfacher und bequemer. E-Roller stellen gerade für Menschen, die sich schnell und unkompliziert im Stadtgebiet bewegen wollen, eine Bereicherung dar." Um den begrenzten öffentlichen Raum in der Innenstadt effizient zu nutzen und Sharing-Angebote zu bündeln, wird geprüft, ob die E-Mopeds auch an den bereits für E-Scooter eingerichteten Abstellflächen abgestellt werden können, teilt die Stadt Augsburg mit.

