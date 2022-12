Fahrrad-Wettbewerb: Augsburgs Stadträte strampeln am meisten

Beim Wettbewerb "Stadtradeln" hat der Augsburger Stadtrat bundesweit einen ersten Platz belegt. In der Gesamtwertung gibt es noch etwas Luft nach oben.

Es wird in Augsburg ja gerne und viel darüber diskutiert, ob die Stadt genug für Radfahrerinnen und Radfahrer tut. Zwar entstehen an vielen Stellen neue Radspuren - und die gelb markierten, meist ziemlich breiten Test-Radwege gehören inzwischen zum Stadtbild. Doch vielen Rad-Aktivisten geht das alles zu langsam, sie sind unzufrieden mit der Stadtpolitik. Dabei sind die Augsburger Stadträtinnen und Stadträte in Sachen Radfahren eigentlich vorbildlich - in keiner vergleichbaren Stadt strampeln die Kommunalpolitiker mehr. Beim Wettbewerb "Stadtradeln" haben sie in diesem Jahr bundesweit die Nase vorn.

Der Augsburger CSU-Stadtrat und Vielradler Bernd Zitzelsberger reiste in dieser Woche zusammen mit seinem Freie-Wähler-Kollegen Hans Wengenmeir - klimafreundlich mit dem Zug - nach Saarbrücken. Dort nahmen die beiden stellvertretend für alle radelnden Augsburger Stadträte den Preis entgegen. Der Augsburger Stadtrat belegte in der Kategorie der Kommunen zwischen 100.000 und 500.000 Einwohnern den ersten Platz. Immerhin 25 von 60 Stadtratsmitgliedern hatten sich am Stadtradeln beteiligt und ihre gefahrenen Rad-Kilometer, es waren insgesamt rund 7500, registriert.

Stadtradeln 2022: Augsburger Stadtrat liegt vor Kollegen in München

Augsburgs Kommunalpolitiker kamen so auf genau 52,4 sogenannte "Parlamentarier-Kilometer" - berechnet wird das mit einer etwas komplizierten Formel, die sowohl die Kilometer als auch die Zahl der aktiven Stadträte berücksichtigt. Augsburg liegt damit sogar noch vor den selbst ernannten Klima-Vorreitern aus Freiburg, und auch Münchens Stadträte - Sieger in der Kategorie der Kommunen über 500.000 Einwohner - sind deutlich radlfauler als ihre Augsburger Kollegen. Welche Partei am fleißigsten radelt - man würde doch gerne wissen, ob es wirklich die Grünen sind -, geht aus den Ergebnissen indes nicht hervor.

Augsburger Stadträte mit Ministerin bei der Preisverleihung: Bernd Zitzelsberger, die saarländische Umweltministerin Petra Berg (SPD), Hans Wengenmeir. Foto: Jennifer Weyland

Beim Stadtradeln kann jeder mitmachen, 21 Tage lang werden die gefahrenen Kilometer gezählt. In Augsburg beteiligten sich in diesem Jahr 4.409 Radelnde. Zusammen fuhren die Augsburgerinnen und Augsburger 947.356 Kilometer, was fast 24 Umrundungen der Erde entspricht. Für einen Platz ganz vorn - wie bei den Stadtparlamenten - reicht es nicht. Das Volk hinkt also seinen Vertretern noch etwas hinterher, könnte man jetzt gehässig formulieren. Schlecht steht Augsburg aber auch in der Gesamtwertung nicht da. In Bayern belegt Augsburg den dritten Rang, hinter Stadt und Landkreis München. Bundesweit kommt Augsburg immerhin noch auf Platz 47.

