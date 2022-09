Augsburg

vor 33 Min.

Lehrermangel: Jetzt helfen Studierende an den Schulen aus

2622 Erstklässler starten am Dienstag ihre Schullaufbahn in Augsburg. Das allein sind 222 Kinder mehr als im vergangenen Jahr.

Plus Zahlreiche Lehrkräfte wurden in den vergangenen Wochen neu eingestellt, darunter sind auch Studierende. Allein an den Grund- und Mittelschulen lernen 1000 Kinder mehr als im Vorjahr.

Von Andrea Baumann, Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Nach sechs Wochen Sommerferien kehren Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte am Dienstag in die Klassenzimmer zurück. An Ferien war für Markus Wörle und Dominik Dennerle vom Staatlichen Schulamt in Augsburg nicht zu denken. Schulamtsleiter und Stellvertreter gingen ins Büro und führten Vorstellungsgespräche. An den Augsburger Grund- und Mittelschulen werden am Dienstag über 1000 Kinder und Jugendliche mehr erwartet als vor einem Jahr. Der Bedarf an Lehrkräften ist riesig: Über 70 Stellen mussten neu besetzt werden. Das Ziel wurde aber fast erreicht.

