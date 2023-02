Augsburg

vor 51 Min.

Feuer bricht in Arbeiterunterkunft in Donauwörther Straße aus

Zu einem Brand in der Donauwörther Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen sind die Feuerwehren am Sonntagabend ausgerückt.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Zu einem Brand mussten die Feuerwehren am Sonntagabend in den Augsburger Stadtteil Oberhausen ausrücken. In dem Haus befanden sich zwölf Menschen.

Aus einem Erdgeschossfenster eines Wohnhauses in der Donauwörther Straße drang am späten Sonntagabend dichter Rauch. Es war kurz nach 22 Uhr, als Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen alarmiert wurden. Wie sich vor Ort herausstellte, war in der Küche der unteren Wohnung einer Arbeiterunterkunft Feuer ausgebrochen. In dem Haus hielten sich zwölf Bewohnerinnen und Bewohner auf. Sie alle konnten unbeschadet das Anwesen verlassen. Laut Berufsfeuerwehr-Sprecher Anselm Brieger gab es keine Verletzten. Die Einsatzkräfte hatten den Brand bald unter Kontrolle. Die Ursache steht laut Polizei fest. Brennendes Öl verursachte wohl einen Brand in Augsburg-Oberhausen Demnach ist heißes Öl auf dem Herd in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Eine Wohneinheit war anschließend nicht mehr bewohnbar. Sechs Personen mussten anderweitig untergebracht. Während des Einsatzes wurde der Verkehr in der Donauwörther Straße kurzzeitig umgeleitet.

Themen folgen