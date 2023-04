Fördergeld für Augsburger Sportvereine: Grüne scheitern mit Gender-Antrag

Nach einem Gender-Vorstoß der Grünen grummelt es bei der Augsburger CSU. Die Partei hält sich mit Kritik zurück – das übernimmt dafür die Opposition.

Ein Vorstoß der Augsburger Grünen-Stadtratsfraktion, laut dem die Verwaltung überprüfen sollte, wie städtische Fördergelder im Sport- und Kulturbereich Männern und Frauen zugutekommen, wird nicht weiterverfolgt. Die Grünen wollten eine Aufschlüsselung, welche Vereine wie viel Geld bekommen und wie es sich mit dem Geschlechterverhältnis bei Mitgliedern und Vorstandschaft verhält. In einem zweiten Schritt hätte dies womöglich auch Auswirkungen auf die Förderpraxis haben können. "Wer entscheidet, hat die Macht, Dinge in seinem Sinn voranzutreiben", so Grünen-Stadtrat Serdar Akin am Montag im Sportausschuss des Stadtrats. Er vermute, dass mehr Männer in der Vorstandschaft Augsburger Sportvereine sitzen. Hans Wengenmeir (Bürgerliche Mitte) sprach hingegen von einem "typisch ideologisch geprägten Antrag aus der grünen Gender-Blase".

Der Antrag hatte innerhalb der Koalition aus CSU und Grünen in den vergangenen Wochen schon für Unstimmigkeiten gesorgt. Vermutlich dürften Wengenmeirs Äußerungen manchem aus der CSU aus dem Herzen gesprochen haben, in der Sitzung ließ es die CSU aber auf keine Konfrontation ankommen. CSU-Stadtrat und Sport-Funktionär Bernd Zitzelsberger erklärte in einem kurzen Redebeitrag, ihm seien keine großartigen Diskriminierungstendenzen bei Frauen wie Männern in Vereinen bekannt. In der Schwimm-abteilung seines Vereins gebe es die Tendenz zu mehr weiblichen als männlichen Trainern. "Das ist toll. Aber die Hauptsache ist, dass wir überhaupt Trainer haben", so Zitzelsberger.

Kritik an Gender-Antrag: "Bisher haben wir ja auch geschlechtsunabhängig entschieden"

Die Opposition stieß ins gleiche Horn, nur lauter. Es sei, so Wengenmeir, ohnehin schon schwierig geworden, Übungsleiter zu finden, von Abteilungsleitern und Vorständen ganz zu schweigen. "Wenn wir da noch eine Gender-Diskussion drüberlegen, wird es noch schwieriger." Zudem gebe es nun einmal bestimmte Sportarten, die stärker vom einen oder anderen Geschlecht betrieben werden. Rhythmische Sportgymnastik sei dafür ein Beispiel. Sozialfraktions-Stadtrat Dirk Wurm sagte, der Antrag sei nebulös. Grundsätzlich müsse es der Stadt um die Förderung von Sport gehen, sei es durch die Förderung von Vereinen oder die Bereitstellung von Sportstätten. "Bisher haben wir das ja auch geschlechtsunabhängig entschieden", so Wurm. Ein Stadion müsse in gutem Zustand sein, egal ob es von Männern oder Frauen genutzt werde. Raimond Scheirich (AfD) sagte, man möge sich mit wichtigeren Themen beschäftigen.

Die Grünen konterten. Die Gleichstellung der Geschlechter sei Ziel der Stadt und in der Verfassung festgeschriebener Grundsatz. "Wir wissen, dass wir noch viel vor uns haben", so Matthias Lorentzen. Es gehe darum, "Sensibilität" für das Thema im Sport- und Kulturbereich zu wecken. Es sei darum nötig, in einem ersten Schritt zu wissen, wer wie von Fördermitteln profitiere, da dies schon großen Einfluss auf die sportliche und kulturelle Teilhabe habe. "Wenn die Förderung von Frauen als Ideologie bezeichnet werden soll, dann bin ich Ideologe", so sein Kollege Akin. "Wir sollten keine Angst haben vor einer Prüfung." Wenn herauskomme, dass alle Geschlechter gleich gefördert werden, dann gebe es keinen Handlungsbedarf. Wenn herauskomme, dass über 80 Prozent der ausgezahlten Fördermittel Männer in den Vereinen entscheiden, müsse man sich Gedanken machen.

Am Ende wurde der Antrag gegen drei Stimmen der Grünen abgelehnt. Im Kulturausschuss des Stadtrats kommende Woche wird der Antrag abermals behandelt, allerdings ist das Ergebnis auch hier absehbar.

