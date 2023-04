Augsburg

vor 48 Min.

Frau hetzt gegen Juden und wird verurteilt

Eine Frau teilte auf Facebook Beiträge, in denen der Holocaust geleugnet wurde. Nun musste sie in Augsburg vor Gericht.

Plus Eine Frau muss sich vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten, da sie antisemitische Inhalte im Internet teilt, den Holocaust leugnet. Mit ihrer Aussage kommt sie nicht durch.

Von Peter Richter Artikel anhören Shape

Der Aushang vor dem Gerichtssaal in Augsburg kündigt an diesem Vormittag an, dass hier gleich ein Fall der "Volksverhetzung" verhandelt werde. Eine zierliche, gut gekleidete Frau nimmt Platz, sie ist die Angeklagte. Richter Benedikt Weinkamm prüft zunächst ihre Personalien, dann verliest die Staatsanwältin, was der Frau vorgeworfen wird. Dreizehnmal soll sie in ihrem Facebook-Account volksverhetzende Beiträge mit verfassungsfeindlichen Kennzeichen übernommen und kommentiert haben. Zwei Bilder zeigen das Konzentrationslager Auschwitz.

In diesen und weiteren Beiträge wird, in Frageform gekleidet, geleugnet, dass hier Juden millionenfach ermordet worden sind. Warum, so wird etwa behauptet, sei die Asche von sechs Millionen Opfern nie gefunden worden? Im Account der Angeklagten, der noch immer im Netz steht, werden die Leser aufgefordert, diese und andere Fragen auswendig zu lernen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen