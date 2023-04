Für Unentschlossene: Hochschule Augsburg bietet neues Probestudium an

In einem Orientierungsjahr an der Hochschule Augsburg können Unentschlossene das Studentenleben erkunden. Sie bekommen viele Chancen und haben kein Risiko.

Studieren oder nicht? Immer mehr junge Leute sind sich nach dem Schulabschluss unsicher, was sie machen wollen. Bei bundesweit über 20.000 Studiengängen nehmen die Orientierungsprobleme und der Beratungsbedarf zu. Diesem Trend begegnet die Technische Hochschule Augsburg mit einem neuen Angebot: Ab Oktober gibt es ein einjähriges Probestudium für Unentschlossene. "Sie bekommen einen Studierendenstatus mit allen Rechten und fast ohne Pflichten", versprechen THA-Vizepräsident László Kovács und sein Team.

Wissenschaftler haben untersucht, warum Abiturienten und ähnlich qualifizierte Schulabgänger Zweifel haben, ob sie studieren oder welches Fach sie wählen sollen. Viele wissen nicht, was sie interessiert. Viele andere sind sich nicht klar darüber, was sie können. "Nach unserem Eindruck hat sich diese Entwicklung durch Corona verstärkt", sagt Kovács, zuständig für den Bereich Studium und Lehre an der Hochschule.

Beratungsbedarf für Studienanfänger steigt massiv

Seine Einschätzung lässt sich durch Zahlen belegen. Im vergangenen Jahr waren an der Hochschule von insgesamt über 2000 Beratungen für Studierende fast 1200 Studieneingangsberatungen. Das sind über 50 Prozent. Der Bedarf sei massiv gestiegen, sagt Ulrike Fink-Heuberger von der Studienberatung. Einen Grund für die weit verbreiteten Orientierungsprobleme sieht sie darin, dass vor allem in den Gymnasien die Studien- und Berufsbildung zu kurz komme. Gleichzeitig habe die Zahl der Studiengänge in Deutschland extrem zugenommen. Allein an der Hochschule Augsburg kamen innerhalb von zwei Jahren acht weitere Studienangebote hinzu.

Unter dem Motto "Startfenster in dein Leben" bietet die Hochschule ab Oktober deshalb erstmals ein Orientierungsjahr an. Unentschlossene können in dem Probestudium in fast alle Disziplinen hineinschnuppern. Sie haben eine Auswahl von rund 100 empfohlenen Kursen und Lehrveranstaltungen. Man kann sich aussuchen, was einem gefällt. Man kann aber auch seine Kenntnisse in wichtigen Fächern verbessern und freiwillig Prüfungen ablegen, die später an jeder deutschen Hochschule angerechnet werden. Kovács betont, bei dem Orientierungsjahr handele es sich um ein vollwertiges Studienangebot, bei dem man nur gewinnen könne. Selbst wenn man bei einem freiwilligen Test durchfallen sollte, habe das keine negativen Folgen.

Zwei Fakultäten sind beim Programm der Hochschule Augsburg ausgeschlossen

Ein paar Einschränkungen gibt es beim Probestudium aber doch: die Fakultäten für Gestaltung und für Wirtschaft machen bei dem Angebot aus Kapazitätsgründen nicht mit. Generell gibt es auch Lehrveranstaltungen, die von der Teilnehmerzahl begrenzt und deshalb nicht für Startfenster-Studierende zugänglich sind. Beispielsweise bei Kursen in Labors haben reguläre Studierende Vorrang. Der Vizepräsident begründet die Ausnahmen damit, dass man noch keine Erfahrungen habe, wie viele Startfenster-Studierende an die Hochschule kommen werden. Man müsse auch darauf achten, dass die Lehrveranstaltungen nicht aus allen Nähten platzen.

Nach dem Orientierungsjahr können sich Teilnehmende für den Studiengang bewerben, der sie am meisten überzeugt. Bei Zulassungsbeschränkungen müssen sie dort dann die jeweils geltenden Kriterien erfüllen. Die Chancen, einen Studienplatz zu ergattern, sind gestiegen. Derzeit gibt es nur noch in einem Viertel aller Studiengänge an der Hochschule einen Numerus clausus.

Auch ein Blick in Handwerksberufe ist möglich

Startfenster-Studierende bekommen laut Fink-Heuberger zudem eine intensive Begleitung von Beraterinnen und Beratern. Sollte es doch nicht klappen mit dem Studieren, gibt es noch ein weiteres Angebot. Die Hochschule kooperiert mit den Kammern, damit Unentschlossene auch ein Blick über den Campus hinaus werfen können. Sie bekommen im Orientierungsjahr die Möglichkeit, beispielsweise in Ausbildungsberufe des Handwerks hineinzuschnuppern.

Das Probestudium gibt es auch woanders in Bayern. Das Angebot der Hochschule Augsburg biete jedoch besonders viele Möglichkeiten, sagt Kovács. Die Bewerbungsfrist läuft von 2. Mai bis 10. September, also länger als bei allen anderen normalen Studiengängen der THA. So können sich Unentschlossene noch ganz kurzfristig entschließen. Am 11. Mai gibt es um 17 Uhr eine Infoveranstaltung online, weitere Infos unter: www.hs-augsburg.de/startfenster.