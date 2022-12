Augsburg

vor 30 Min.

Für Zuwanderer ist die Wohnungssuche besonders schwer – dieses Wohnprojekt hilft

Plus Das Wohnprojekt Augsburg hilft Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, eine Wohnung zu finden. Das Engagement wurde mit dem Zukunftspreis gewürdigt.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Sayed Habib Hussaini und Sajjad Qalandary sind auf Hilfe angewiesen. Die Afghanen leben in der Gemeinschaftsunterkunft in der Augsburger Ottostraße, obwohl sie ausziehen könnten. Doch auf dem angespannten Augsburger Wohnungsmarkt ist es alles andere als einfach, einen Mietvertrag abzuschließen. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins Tür an Tür und der Diakonie Augsburg helfen seit 2017 Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte beim Ankommen in den eigenen vier Wänden. Dafür wurden sie jetzt mit dem Augsburger Zukunftspreis ausgezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen