Augsburg

17:30 Uhr

Gastronomie im Abraxas: Pächter nennt neuen Termin für Eröffnung

Plus Die Gastronomie im Augsburger Kulturhaus Abraxas ist seit einem Pächterwechsel und Umbauarbeiten schon lange geschlossen. Nun gibt es einen neuen Eröffnungstermin.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Das Kulturhaus Abraxas im Stadtteil Kriegshaber zieht nicht nur Kulturinteressierte in Augsburg an. Die Gastronomie in dem Gebäude am Reese-Park mit seinem großen Biergarten gilt gerade bei den Augsburgerinnen und Augsburgern, die im Westen der Stadt wohnen, seit jeher als beliebter Treff. Dass die Bewirtung im Abraxas seit über drei Jahren brachliegt und der neue Pächter immer noch nicht geöffnet hat, sorgte für gewisse Unruhe. Nun gibt es einen neuen Eröffnungstermin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen