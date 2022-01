Gefährlicher Zwischenfall bei Demo: Senior im Auto missachtet Polizeisperre

Wegen der Corona-Demo wurden am Samstag etliche Straßen gesperrt. Ein 82-jähriger Autofahrer sah dies gar nicht ein. Es kam zu gefährlichen Situationen.

Die Polizei musste am Samstag wegen der Corona-Demo in Augsburgs Innenstadt mehrere Straßensperren errichten. Auch in der Badstraße. Als dort gegen 17.20 Uhr ein 82-Jähriger mit seinem Auto einbog, war für ihn Schluss. Ein Polizist auf einem Dienst-Motorrad signalisierte dem Fahrer unmissverständlich die Sperre und erklärte ihm ausführlich die Gründe. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Versammlungsteilnehmer im unmittelbaren Bereich unterwegs. Der Senior aber wollte einen Umweg nicht hinnehmen, er beleidigte den Beamten. Und nicht nur das.

Der renitente Rentner fuhr über die Straßenbahngleise in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf die Gesundbrunnenstraße. Dabei mussten ihm entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch der Polizeibeamte fuhr mit seinem Motorrad hinter dem 82-Jährigen und versuchte, ihn anzuhalten. Als der Polizist dazu links neben dessen Auto fuhr, lenkte der Mann nach links und touchierte das Motorrad, berichtet die Polizei. Der Beamte konnte einen Sturz gerade noch verhindern. Als der Verkehr kurzzeitig auf Höhe Klinkertorplatz stockte, entzog sich der Senior durch ein weiteres riskantes Manöver der Polizei.

Die Polizei schlug die Seitenscheibe des Autos ein

Im Bereich der Frölichstraße musste der 82-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Beamten forderten ihn mehrfach zum Aussteigen auf. Der Mann weigerte sich, die versperrte Fahrzeugtür zu öffnen. Schließlich schlug die Polizei die Seitenscheibe des verriegelten Autos ein, um eine Weiterfahrt und damit eine potentielle Gefahr für andere Menschen zu verhindern. Damit konnten die Einsatzkräfte die Autotür entriegeln und öffnen.

Laut Polizei kooperierte der 82-Jährige nun und stieg aus. Warum sich der Mann derart verhielt, ist noch unklar. Es gibt bislang keine Anhaltspunkte für eine politische und gesellschaftliche Intention, betont die Polizei. Eine Alkoholisierung lag ebenfalls nicht vor. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Pkw sichergestellt.

Der Führerschein des Mannes konnte nicht aufgefunden und somit nicht, wie vom Staatsanwalt angeordnet, sichergestellt werden. Eine Fahrerlaubnis soll aber grundsätzlich vorliegen. Gegen den Senior wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (ina)