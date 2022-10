Augsburg

vor 16 Min.

Gegen Klimawandel und Flächenfraß: Immer mehr Dächer werden grün

Plus In Augsburger Neubaugebieten sind Flachdächer mit Bewuchs inzwischen Standard. Nun sind auch Bauten mit Bäumen und Sportplätzen geplant.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Wenn Patienten der Diako-Klinik aus dem Fenster schauen, dann blicken sie seit neun Jahren auf eine grüne Oase mit Bäumen, Büschen und Wegen. Das Besondere: Der 370 Quadratmeter große Garten liegt auf dem Dach des Wirtschaftsgebäudes des Krankenhauses in etwa fünf Metern Höhe und ist nur von oben zu sehen. Er werde gerne von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen genutzt, die in einer Wohngemeinschaft in der früheren Wohnung des Rektors leben, sagt Marc Lojewski, zuständig für das Bauwesen des Diako. Und auch für Patienten sei der Blick auf das Grün im Innenhof angenehm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen