Getrübter Himmel erwartet: Kehren Saharastaub und Blutregen zurück?

Augsburgs Straßen und Ecken, Ritzen und Rillen sind braun-rötlich gefärbt, und das nun schon seit fast zwei Wochen. Es sind die Überbleibsel zweier Wetterphänomene, die das Bild der Stadt Mitte März deutlich veränderten: Saharastaub und Blutregen. Wegen günstiger Windverhältnisse war der Wüstenstaub über die Alpen Richtung Norden transportiert worden und unter anderem über Augsburg niedergeregnet. Nun kehren Saharastaub und Blutregen möglicherweise zurück.

Saharastaub und Blutregen könnten Himmel über Augsburg färben

Nach Einschätzung von Wetterexpertinnen und -experten könnte sich der Himmel über Augsburg zwar nicht so intensiv wie beim vergangenen Mal, aber doch sichtbar verändern. Demzufolge soll er im Lauf des Dienstags diesiger, trüber und teilweise braun-rötlich verfärbt werden. Das hänge nicht nur, aber auch mit Saharastaub zusammen. Auch am Boden könnte sich das Wetterphänomen wieder bemerkbar machen. Wie bereits Mitte März könnte in den kommenden Stunden und Tagen Blutregen auftreten, wenn auch nicht so folgenreich und intensiv wie zuletzt. In diesem Fall sähe man den farbigen Staub, sobald es wieder trocken wäre.

Richtung Wochenende rechnen Expertinnen und Experten mit deutlich kälteren Temperaturen. Teilweise soll es sogar schneien.

