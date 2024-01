Augsburg

In Göggingen soll ein Neubaugebiet mit 200 Wohnungen entstehen

Plus Auf dem früheren Hessing-Areal am Fabrikkanal können nach mehrjähriger Planung 15 Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Der Zeitraum für den Baubeginn steht bereits fest.

In Göggingen können nahe des Luftbads am Fabrikkanal in den kommenden Jahren insgesamt 200 Wohnungen entstehen. Die 15 Mehrfamilienhäuser sollen auf der ehemaligen Erweiterungsfläche der Hessing-Klinik gebaut werden. Das Immobilienunternehmen Dumberger hatte das Grundstück an der Waldstraße vor acht Jahren gekauft. Die Planungen zogen sich über mehrere Jahre hin, weil Anwohner Bedenken wegen der Verkehrserschließung hatten (wir berichteten).

Inzwischen ist eine zentrale Zufahrt von der Butzstraße aus vorgesehen. Die vier- bis fünfgeschossigen Häuser sollen sich um eine Grünfläche mit Mehrgenerationenspielplatz gruppieren. Im Norden ist ein riegelförmiger Bau vorgesehen, der das Quartier zu den Amann-Fabrikflächen abschirmt. Der Stadtrat soll am Donnerstag grünes Licht für den Bebauungsplan geben, was als Formsache gilt. Die Vorberatung im Bauausschuss des Stadtrats war einstimmig verlaufen.

