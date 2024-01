Groß-Demo von Landwirten: Worauf sich Augsburg am Mittwoch einstellen muss

Das Augsburger Plärrergelände soll am Mittwoch Schauplatz einer Groß-Demonstration von Landwirten werden. Die Bauernproteste dürften den Verkehr deutlich behindern.

Wenn es so kommt, wie erwartet, dann war der Montag nur ein Vorgeschmack. Rund 400 Fahrzeuge – Traktoren, Lastwagen, Transporter, Autos – bahnten sich an diesem Nachmittag lauthals ihren Weg durch Augsburg und legten so zumindest für eineinhalb Stunden Teile des Stadtverkehrs lahm. Was nun am Mittwoch auf Augsburg zurollt, dürfte eine andere Größenordnung annehmen. Der Schwerpunkt der bayernweiten Bauernproteste verlagert sich dann Richtung Augsburger Plärrergelände – mit Auswirkungen, wie sie die Stadt möglicherweise schon länger nicht mehr erlebt hat.

Landwirte demonstrieren am Mittwoch (10.01.) auf dem Plärrergelände

Ein koordinierter Konvoi wie zuletzt ist am Mittwoch nicht vorgesehen, stattdessen soll das Plärrergelände Schauplatz einer stationären Kundgebung werden. Sie soll offiziell um 11 Uhr starten, erste Traktoren werden aber bereits ab 8.30 Uhr erwartet. Die Polizei geht nach eigenen Angaben derzeit von rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus, sie rechnet zudem mit rund 1000 Fahrzeugen. Die Fahrzeuge werden auf dem Plärrergelände abgestellt, auf einer Bühne sollen ab 11 Uhr Personen aus Landwirtschaft und Politik sprechen.

Wegen der Groß-Demo geht die Polizei von weitreichenden Einschränkungen im Stadtverkehr aus. Man versuche, "einen möglichst störungsfreien Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren", hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. Dennoch könne es vor Beginn der Veranstaltung und auch nach deren Ende um 12.30 Uhr örtlich zu Behinderungen kommen. Darüber hinaus sei im gesamten nordschwäbischen Bereich, auch im Bereich der An- und Zufahrtsstraßen sowie im öffentlichen Personennahverkehr mit Einschränkungen zu rechnen.

Bauerndemo in Augsburg: Polizei kündigt Verkehrsbehinderungen an

Ursprünglich plante der Bauernverband als Teil der Kundgebung, wie in anderen Städten auch, eine gemeinsame Anfahrt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – etwa im Konvoi oder als zusammenführende "Sternfahrt". Dies hätte wohl weitreichendere Auswirkungen auf den Stadtverkehr gehabt, wurde aber von der Stadt nicht genehmigt. Der Bayerische Bauernverband (BBV) empfiehlt Teilnehmerinnen und Teilnehmern offiziell folgende Anfahrtswege:

Anfahrt aus dem Norden über die Donauwörther Straße zur Langenmantelstraße

aus dem Norden über die zur Langenmantelstraße Anfahrt aus dem Westen über die B300 – Bürgermeister-Ackermann-Straße – Holzbachstraße zur Badstraße auf das Gelände



aus dem Westen über die – – Holzbachstraße zur Badstraße auf das Gelände Anfahrt aus dem Osten über die Friedberger Straße – Berliner-Allee – Stadtbach Straße – Sebastian Straße – Riedingerstraße – Dieselstraße zur Langenmantelstraße

aus dem Osten über die – Berliner-Allee – Stadtbach Straße – Sebastian Straße – Riedingerstraße – Dieselstraße zur Langenmantelstraße Anfahrt von Süden ebenfalls über die Bürgermeister-Ackermann-Straße – Holzbachstraße zur Badstraße auf das Gelände

Dieser Artikel wird aktualisiert.

