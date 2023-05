Großeinsatz: Retter ziehen im Wasser treibenden Mann aus dem Lech

Am Pfingstsonntag müssen die Wasserretter ausrücken, um einen hilflosen Mann aus dem Lech zu retten. Nach dem Einsatz nahe der Gaststätte Floßlände sind noch viele Fragen offen, auch seine Identität.

Nach allem, was bislang bekannt ist, war es eine Rettung in höchster Not. Am Pfingstsonntag mussten die Augsburger Einsatzkräfte nachmittags zu einem größeren Wasserrettungseinsatz am Lech ausrücken. Nahe der Gaststätte Floßlände in Lechhausen wurde ein Mann, der im Wasser trieb, herausgezogen.

Nach ersten Angaben der Polizei-Einsatzzentrale hatten Passanten kurz vor 15 Uhr eine im Wasser treibende Person gemeldet. Der Mann sei aus dem Lech geholt und lebend ins Augsburger Uniklinikum gebracht worden. Details über seinen Zustand seien noch nicht bekannt. Auch seine Identität müsse noch geklärt werden, hieß es am Abend. Einsatzkräfte suchten das Lechufer nach abgelegter Kleidung und einer möglichen Einstiegsstelle des Mannes in den Fluss ab.

Was Augenzeugen bei der Wasserrettung im Lech beobachteten

Augenzeugen berichteten, der Mann sei womöglich wegen eines medizinischen Notfalles untergegangen und ein Stück weit abgetrieben. Als er von den Rettern aus dem dem Wasser gezogen wurde, habe man eine Reanimation vornehmen müssen. Erst danach sei der bislang Unbekannte, der sich offenbar in einem kritischen Zustand befand, in die Uniklinik gebracht worden. Von der Einsatzzentrale gab es zu den beschriebenen Details keine Bestätigung.

Am Lech herrschte Badebetrieb, als Passanten den hilflos treibenden Mann entdeckten. Foto: Christoph Bruder





Wie Passanten weiter mitteilten, waren mindestens zehn Einsatzfahrzeuge vor Ort, darunter Wasserrettungskräfte, Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr. Die Gaststätte war zu der Zeit bei strahlendem Wochenendwetter gut besucht. Die Einsatzkräfte hätten für Sichtschutz sorgen müssen, da der Gaststättenbetrieb weiter ging, hieß es. Es sei zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen vor Ort durch die Einsatzfahrzeuge gekommen.