Augsburg

vor 48 Min.

Was halten Menschen in Augsburg von einer Begrünung der Innenstadt?

So sieht der Augsburger Rathausplatz an einem Sommertag aus. Grün gibt es dort derzeit keines, doch viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich genau das.

Plus Klimawandel, Denkmalschutz und Großveranstaltungen - vieles muss bei der Stadtplanung bedacht werden. Was denken Augsburgs Bürger über mehr Grün in der Innenstadt?

Von Olivia Mannes

Momentan kommt in die Diskussion einer Begrünung der Augsburger Innenstadt Bewegung. Erst regte die Alt-Augsburg-Gesellschaft die Pflanzung von Bäumen auf dem Rathausplatz an, nun bekommt sie Unterstützung durch die Stadtrats-Fraktionen. Die Baumpflanzungen im Zentrum der Stadt sollen dazu beitragen, die Folgen des Klimawandels abzumildern. Zudem sollen mehr Beschattung, bessere Luftqualität und die Kompensation von CO2 die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessern. Ein paar offene Fragen gibt es aber noch: Könnte trotz Bäumen die Durchführbarkeit von Großveranstaltungen wie dem Christkindlesmarkt gewährleistet werden? Ist das Vorhaben mit dem Denkmalschutz vereinbar? Und wie sehen das eigentlich Augsburgs Bürgerinnen und Bürger?

Bei der aktuellen Hitzewelle sind sich eigentlich alle einig: Eine kühlere Innenstadt mit schattigen Sitzplätzen wäre eine positive Veränderung. Anna Baumgartner, 64, aus der Firnhaberau arbeitet in der Innenstadt und verbringt ihre Mittagspause normalerweise auf dem Rathausplatz. Doch bei den aktuellen Temperaturen sei das nicht möglich. "Es ist einfach zu heiß", sagt sie und deutet auf den weitgehend leeren Platz in der prallen Sonne. Um Veranstaltungen wie den Christkindlesmarkt und um den Blick auf die Gebäudefassaden macht sie sich keine Sorgen: "Man muss ja nicht alles zupflanzen."

