Verurteilter Häftling flieht nach Klinik-Aufenthalt in Augsburg

Die Polizei in Augsburg fahndet nach einem entflohenen Strafgefangenen. Der Mann türmte nach einem Krankenhausbesuch - und trug zuletzt immer noch Handschellen.

Ein 47-jähriger Häftling ist am Montag in Augsburg entflohen. Der Polizei zufolge war der 47-Jährige gegen 13.15 Uhr zur ärztlichen Behandlung in einem Krankenhaus gewesen. "Dabei flüchtete der 47-Jährige zu Fuß in unbekannte Richtung", so die Ermittler. Er wurde zuletzt im Bereich der Geschwister-Schönert-Straße gesehen. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann ein. Nach Informationen unserer Redaktion war er als Häftling der Justizvollzugsanstalt Gablingen am Montag im Bezirkskrankenhaus behandelt worden. Bei seiner Fluchtaktion wurde offenbar niemand verletzt, die genauen Hintergründe sind aber noch unklar.

Auf der Flucht: Der Häftling Eugen Neigert entkam bei einem Klinikbesuch in Augsburg. Foto: Polizei

Den Angaben der Ermittler zufolge handelt es sich bei dem flüchtigen Häftling um einen Mann namens Eugen Neigert, er soll 1,77 Meter groß und 89 Kilogramm schwer sein, hat hellbraune Haare, einen Linksscheitel und, so die Polizei, ein "faltiges aufgeschwollenes Gesicht". Er trug zuletzt eine hellblaue Hose und einen grünen Parka - und war an den Händen mit Handschellen gefesselt. Am linken Oberarm und rechten Unterarm ist er tätowiert. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen oder Antreffen des 47-Jährigen direkt an den Polizeinotruf – 110 zu wenden. Weitere Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Neigert oder Zeugenhinweise nimmt auch die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Stand Dienstagmorgen ist der 47-Jährige, der offenbar wegen Diebstahlsdelikten inhaftiert wurde, weiter auf der Flucht.

Häftling flieht in Augsburg: Fälle wie diesen gibt es nur selten

Dass Häftlinge, die in bayerischen Gefängnissen einsitzen, fliehen, kommt nur äußerst selten vor. Zuletzt entkam ein 28-Gefangener aus der Justizvollzugsanstalt Bad Reichenhall im Landkreis Berchtesgadener Land. Im Dezember vergangenen Jahres hatte er sich nahezu filmreif mit einem Bettlaken aus dem Gefängnis abgeseilt. Nach einem Tag auf der Flucht wurde der 28-Jährige in Traunstein festgenommen und wieder zurück ins Gefängnis zurückgebracht. (jaka)