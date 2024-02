50-Kilo-Steine auf der Fahrbahn lösen Verkehrsunfall aus

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall im Stadtteil Hammerschmiede beschäftigt die Polizei in Augsburg. Wie kamen drei große, schwere Steine auf die Fahrbahn?

Zu einem Unfall ist es am Dienstag gegen 20 Uhr in der Flughafenstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei war zu der Zeit ein 20-Jähriger mit seinem Auto in nordöstliche Richtung unterwegs, als sein Fahrzeug mit drei großen, auf der Fahrbahn liegenden Steinen kollidierte, die jeweils ein Gewicht von etwa 50 Kilogramm aufwiesen. Der 20-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Am Auto des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro, berichtet die Polizei weiter, die zur Klärung der Umstände um Zeugenhinweise unter der 0821/323-2310 bittet. (jaka)