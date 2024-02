Geld im Automaten vergessen: Polizei sucht Finderin

Ein Mann hat Geld an einem Automaten in Haunstetten abgehoben, dieses aber nicht mitgenommen. Dafür offenbar eine Frau, die nun gesucht wird.

Immer wieder kommt es vor, dass Kundinnen und Kunden Geld an einem Automaten abheben, dieses dann aber, wohl in Gedanken versunken, nicht mitnehmen. So ging es am Mittwoch offenbar auch einem Mann in Haunstetten. Er war an einem Automaten in der Brahmsstraße aktiv, ließ das Geld aber liegen. Mitgenommen hat es dafür wohl eine Frau, die jetzt gesucht wird.

Wie die Polizei berichtet, hat bisherigen Ermittlungen nach eine Frau das liegen gelassene Geld am Automaten gefunden und wollte es in einem benachbarten Supermarkt abgegeben. Dort ist das Geld allerdings nicht angenommen worden, weshalb die Frau wieder ging. Nun sucht die Polizei nach der Finderin und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 0821/323-2710. (AZ)