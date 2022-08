Hausbesitzer kann Einbrecher fassen

Der Mann holt den Einbrecher nach einer Verfolgungsjagd ein, hält ihn fest und übergibt ihn schließlich der Polizei.

Filmreife Szenen spielten sich am späten Sonntagabend in Haunstetten ab. In der Inninger Straße war ein mutmaßlicher Einbrecher in einem Einfamilienhaus zugange, als er gegen 23.20 Uhr durch die Rückkehr des Wohnungsinhabers in seinem Tun gestört wurde. Wie die Polizei mitteilt, versteckte sich der Mann zunächst auf dem Grundstück, wo er von einem weiteren Anwohner bemerkt wurde und anschließend flüchtete.

Der 25-jährige Wohnungsinhaber nahm umgehend die Verfolgung auf und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Schließlich konnte er den Mann einholen und in der Afrastraße festhalten. Dort übergab er den Einbrecher, einen 67-Jährigen, den zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräften. Der Tatverdächtige hatte laut Polizei potenzielles Aufbruchswerkzeug und Diebesgut bei sich. Er wird nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der entscheidet, ob der Mann inhaftiert wird. (bau)