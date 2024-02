Einfahrt blockiert: Autofahrer geraten in Streit

Vor der Einfahrt zu einer Tiefgarage im Augsburger Stadtteil Hochzoll kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Autofahrern.

Bei einem Streit zwischen zwei Autofahrern am Samstagnachmittag in Hochzoll müssen unschöne Worte gefallen sein. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 17 Uhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto in eine Tiefgarage in der Hindelanger Straße fahren. Allerdings wurde die Einfahrt von einem 60-Jährigen mit seinem VW blockiert.

Nachdem dieser nach Handzeichen und einigen Minuten des Wartens laut Polizei die Einfahrt nicht freigegeben hatte, stieg der 40-Jährige aus seinem Auto aus und ging auf den VW zu. Als er an die Fahrerscheibe klopfte, stieg auch der Ältere aus.

Die beiden Männer beschimpften und beleidigten sich gegenseitig, berichtet die Polizei. Sie hat die Ermittlungen unter anderem wegen Beleidigung aufgenommen. Um Zeugenhinweise unter 0821/323-2310 wird gebeten. (ina)