Fahrgast soll Taxifahrer geschlagen haben

Ein 25-Jähriger ruft in Augsburg ein Taxi, bemerkt während der Fahrt, dass er kein Geld dabei hat - und wird aggressiv.

Ein 25-Jähriger soll am Dienstag einen Taxifahrer geschlagen haben. Nach Angaben der Polizei wollte sich der Mann gegen 0.25 Uhr mit einem Taxi zu seiner Wohnung fahren lassen. "Während der Fahrt bemerkte der 25-Jährige offenbar, dass er nicht bezahlen könne, und ließ sich vom Taxifahrer zu einem Geldautomaten am Ostfriedhof bringen", heißt es von den Ermittlern zum Vorgeschehen. Dort wurde der 25-Jährige den Angaben zufolge aggressiv, "schlug auf den Taxifahrer ein, entwendete noch dessen Cap und flüchtete schließlich". Die Beamten trafen den Verdächtigen bei sich zu Hause in Hochzoll an. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,2 Promille. Der Taxifahrer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 25-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahl und Leistungskreditbetrug ermittelt. (jaka)