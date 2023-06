In der Dunkelheit wird es stimmungsvoll bei den Augsburger Sommernächten

Die beleuchteten Gebäude sorgen bei den Sommernächten für eine faszinierende Atmosphäre. Der Garten im Schaezlerpalais gilt als Geheimtipp. Momentaufnahmen vom Stadtfest.

Es sind besondere Momente einer lauen Sommernacht in Augsburg: Am Donnerstagabend wird die Kirche St. Ulrich angestrahlt, am Rathausplatz gibt es ebenfalls Lichteffekte. Auf zahlreichen Bühnen in der Innenstadt erklingt Musik. Menschen reihen sich geduldig in Warteschlangen vor Imbissgeschäften und Ständen ein. Es herrscht eine fröhliche Stimmung. Was ist los in Augsburg? Ganz einfach erklärt: Es ist die Zeit der Augsburger Sommernächte. Bayerns größtes Stadtfest erlebt am Eröffnungsabend einen riesigen Ansturm.

Vor der Kirche St. Ulrich steht die große Bühne. Foto: Peter Fastl

Auch nach Mitternacht sind in der Maximilianstraße noch tausende Menschen unterwegs. Man steht teils in Grüppchen zusammen, trinkt etwas und tauscht sich aus. Simon Lang, Sternekoch vom Sartory (Hotel Maximilian's) ist auf die Straßenseite zum Stand von "Bob's" gewechselt. Chris Ress, Geschäftsführer von Bob's, und Lang sind vom Verlauf des Abends begeistert: "Man hat gesehen, welche Faszination die Sommernächte ausüben." Lang war zuvor stundenlang im Einsatz, er bereitet in einem Verkaufsstand Currywürste zu.

Simon Lang bereitet Currywürste zu. Foto: Silvio Wyszengrad

Als es in Augsburg dunkel geworden ist, drängen sich am Donnerstag die Menschen durch die Maximilianstraße. Immer wieder staut es sich. Das liegt unter anderem daran, dass man beim Weg durch die Menge Bekannte trifft, stehenbleibt und sich unterhält. Es fällt auf, dass fast kein Festbesucher genervt ist, weil es für ihn nicht schneller vorwärtsgeht.

Zu später Stunde ist es im Garten des Schaezlerpalais besonders schön. Foto: Michael Hörmann

Vor dem Schaezlerpalais in der Maximilianstraße stehen den ganzen Abend über immer wieder mehrere Personen vor dem beleuchteten Torbogen. Zwei Sicherheitskräfte stehen an der Tür, sie halten jeweils ein Zählgerät in der Hand. Jeder Besucher, der auf das Gelände geht, wird erfasst. 200 Personen sind maximal gleichzeitig erlaubt.

Ausgelassen ist die Stimmung bei Augsburger Sommernächten. Foto: Peter Fastl

Augsburger Sommernächte: Besucher des Schaezlerpalais werden gezählt

Christof Trepesch, der Chef vom Schaezlerpalais, verweist auf eine Verordnung, in der die Besucherzahl geregelt sei. Für die Gäste, die warten, lohnt es sich. Der beleuchtete Garten gilt für viele Kenner des Stadtfests als schönster Ort. Klassische Musik ist zu hören, später am Abend folgt Loungemusik. Der Brunnen vor dem Palais plätschert dazu. Stehtische stehen im Rasen, man steht zusammen. Getränke gibt an einer kleinen Bar, die vom Restaurant Nuno betrieben wird.

125 Bilder Augsburg zeigt sich auf den Sommernächten: Die Partygäste im Porträt Foto: Anna Kondratenko

Einige Besucher bleiben allerdings auch im ersten Innenhof hängen. Das SZD Sportwagenzentrum Deutschland zeigt zwei Maserati Sportwagen. Auch in der Maximilianstraße werden Fahrzeuge ausgestellt. Sponsoren der Sommernächte bringen sich an dieser Stelle ein. #