Porsche prallte gegen Laterne: Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Unfall auf der Amagasaki-Allee in Augsburg Mitte April bittet die Polizei erneut um Hinweise. Ein Autofahrer war gegen eine Laterne gefahren.

Weil ein Unfallhergang laut Polizei bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, bittet diese erneut um Hinweise. Es geht um einen Unfall, der sich bereits am 19. April auf der Amagasaki-Allee, Höhe Lechbrücke, ereignet hat.

Ein 29-Jähriger war dort gegen 20.30 Uhr mit seinem grauen Porsche stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Brücke verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Straßenlaterne. Diese wurde dabei stark beschädigt und fiel auf die Fahrbahn. Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei unbeirrt weiter nach Hause.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Im Rahmen einer Fahndung trafen die Beamten den offenbar alkoholisierten 29-Jährigen an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille, so die Polizei. Der 29-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, das Auto und seine Bekleidung wurden sichergestellt. Am Porsche war demnach ein erheblicher Schaden entstanden, der Schaden an der Straßenlaterne wurde auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder eine Beschreibung des Fahrers geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0821/323-2310 zu melden. (ina)