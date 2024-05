Augsburg

Innovationspark: Haltestelle ist in Sichtweite, Tram fährt aber nicht

Plus Eine bessere Straßenbahnanbindung des Innovationsparks ist für die Stadt Augsburg nicht umsetzbar. Sie setzt jetzt auf ein Pilotprojekt mit autonomem Fahren.

Von Michael Hörmann

Der Augsburger Innovationspark mit seinen Bürogebäuden und Forschungseinrichtungen wächst. Was vor elf Jahren nahe der Straßenbahnhaltestelle der Linie 3 an der Hugo-Eckener-Straße mit ersten Neubauten begann, ist zwischenzeitlich bis zur B17 ausgedehnt, viele Bürokomplexe sind entstanden. Die Verkehrsanbindung durch den öffentlichen Nahverkehr hat sich dagegen nicht geändert. Wer an der Tramhaltestelle aussteigt, benötigt zu Fuß weit mehr als zehn Minuten zum Areal am Bereich an der B17. Eine andere Straßenbahnhaltestelle liegt zumindest in Sichtweite. Hier steigen bei Heimspielen Fußballfans aus und ein. Die Idee, diese Haltestelle stärker für den Innovationspark zu nutzen, hat allerdings kaum Chancen. Die Stadt Augsburg hofft nun auf einen innovativen Ansatz: Autonomes Fahren wäre die Lösung. Es ist aber nach Informationen unserer Redaktion noch ein weiter Weg.

Vor ein paar Wochen sind erste Mieter im Innovationsbogen eingezogen. Der Komplex liegt nahe der Stadion-Tramhaltestelle. Die Augsburger Firma Walter Beteiligungen und Immobilien AG ist Bauherrin und Eigentümerin des Gebäudes. Die Verantwortlichen des Unternehmens gehen davon aus, dass künftig mehrere Hundert Beschäftigte im 50-Millionen-Euro-Komplex tätig sein würden. Nachbar ist das Gebäude Weitblick 1.7, das ebenfalls Büroräume auf mehreren Etagen vermietet.

