06:30 Uhr

Wie fortschrittlich ist die Architektur des Millionenprojekts Innovationspark?

Plus Der Innovationspark gilt als Meilenstein für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Augsburg. Die bauliche Umsetzung ruft aber nicht nur Begeisterung hervor.

Von Jonas Klimm

Es mutet an wie eine Kleinstadt, die monatlich an Geltung gewinnt. Im Süden Augsburgs – auf 70 Hektar Fläche – entsteht einer der größten Innovationsparks Europas. Zahlreiche Gebäude sind bereits fertiggestellt, namhafte Forschungseinrichtungen haben sich niedergelassen, große Firmen angesiedelt. Derzeit arbeiten rund 2100 Menschen bei 74 Einrichtungen. Zuletzt fand das Pre-Opening des von der Firma Walter errichteten 50-Millionen-Projekts Innovationsbogen statt. Ein architektonisches Glanzstück. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) sprach von einem Bauwerk, das man "in dieser Form vielleicht gar nicht in Augsburg erwarten würde". Es gibt viel Lob für den modernen Architekturstil unweit der Universität – aber auch Kritik.

Eberhard Pfeuffer gilt vielen als grünes Gedächtnis der Stadt. Der Naturforscher hat sich wegen des enormen Flächenverbrauchs frühzeitig für eine innovative Begrünung des Areals starkgemacht – und dabei Anleihen an den historischen Naturraum genommen. Der Druck der Naturschutzallianz veranlasste die Stadt 2022 dazu, Nachbesserungen bei der Bepflanzung vorzunehmen. Auf den kiesigen Böden am Technologiezentrum beispielsweise wurden vereinzelt Waldkiefern gepflanzt, die mit den Gegebenheiten des trockenen Bodens deutlich besser zurechtkommen als die zuvor gesetzten Grauerlen oder Pappeln.

