Augsburg

vor 35 Min.

Iraker lebt seit 23 Jahren in Augsburg – nun soll er abgeschoben werden

Hussein Mohammad Ali will bei seiner Familie bleiben. Obwohl er schon 23 Jahre in Augsburg lebt, soll er nun abgeschoben werden.

Plus Von einem Iraker soll Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen. Seine Abschiebung droht. Von einer Reihe von Augsburgern erhält er Unterstützung.

Von Miriam Zissler

Vor 23 Jahren kam Hussein Mohammad Ali nach Deutschland. Er stellte einen Asylantrag, dem auch stattgegeben wurde. 2001 zog der Iraker mit weiteren jungen Männern aus seinem Heimatland in eine Wohnung in die Branderstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Bald kamen weitere Männer aus dem Irak dazu, im Umfeld wurde eine weitere Wohnung angemietet. Doch dann kam jene Nacht des Jahres 2004: Die Polizei stand vor der Tür, alle Männer irakischer Herkunft wurden mit aufs Präsidium genommen und verhört. Wie sich herausstellte, war damals ein Nachbar von Hussein Mohammad Ali an den Plänen zu einem Attentat auf den irakischen Übergangspräsidenten beteiligt, der 2004 zu seinem Antrittsbesuch nach Deutschland gekommen war. Dieser Vorfall liegt fast 20 Jahre zurück – inzwischen ist Hussein Mohammad Ali, 43, verheiratet und hat drei Kinder, die ein Augsburger Gymnasium besuchen. Doch nun soll er abgeschoben werden.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof stellte 2020 fest, dass von Hussein Mohammad Ali eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehe. Im Juli landete der Fall auch vor dem Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags, allerdings änderte dies ebenfalls nichts. Hélène Ginsz-Kieffer aber gibt nicht auf – auch wenn die von ihr gestellte Petition nicht zu dem Ergebnis führte, das sie sich erhofft hatte. Die Augsburgerin, die sich auch im Integrationsbeirat engagiert, lebt seit fünf Jahren in dem Haus neben der irakischen Familie, ihre Kinder sind befreundet, besuchen seit Jahren dieselbe Schule.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen