Katastrophenschutzübung mit 800 Einsatzkräften: Heute probt Augsburg den Ernstfall

Gesperrte Straßen, hunderte Menschen im Einsatz: Die größte Katastrophenübung seit vielen Jahren hat am Morgen in Augsburg begonnen.

Seit dem Großeinsatz rund um die Weihnachtsbombe im Jahr 2016 waren in Augsburg nicht mehr so viele Einsatzkräfte auf den Beinen. Am Sonntagmorgen startete im Bereich rund um die Nagahama-Allee die größte Katastrophenschutzübung der vergangenen Jahre. Knapp 800 Einsatzkräfte von der Feuerwehr über das THW bis hin zu den Rettungsorganisationen und zur Bundeswehr sind in die Übung involviert. Daneben sind 200 Mimen mit dabei, die Verletzte und Verkehrsteilnehmer spielen.

Alarmiert wird gegen 9 Uhr durch einen Notruf von Oberbürgermeisterin Eva Weber persönlich. Im Bereich rund um die Nagahama-Allee gelten von 6 Uhr morgens bis 16 Uhr umfangreiche Verkehrsbeschränkungen, Straßensperrungen und Umleitungen. Die Übung macht insbesondere Straßensperrungen im Bereich der Nagahama-Allee sowie Umleitungen in den Stadtquartieren Am Schäfflerbach, Herrenbach und Wolframviertel nötig.

Die Nagahama-Allee wird im Bereich des Schleifentunnels auf dem Abschnitt zwischen Dr.-Grandel-Straße und Hanreiweg voll gesperrt. Weitere von den Straßensperrungen betroffene Bereiche sind die Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße, die Oberbürgermeister-Hohner-Straße, Wolframstraße, Theodor-Wiedemann-Straße sowie Prinz- und Lotzbeckstraße.

Weiträumige Umleitungen sind ausgeschildert

Die Zufahrt zu den Anwesen für Berechtigte ist während der Übung möglich. Dabei kann es allerdings - abhängig vom Einsatzgeschehen - zu Wartezeiten kommen. Insbesondere beim Verlassen der Grundstücke innerhalb des gesperrten Bereichs ist laut Stadt erhöhte Vorsicht geboten. Eine großräumige Umleitung ist beschildert. Um Stau zu vermeiden, empfiehlt die Stadt Augsburg, das Übungs-Gebiet großräumig zu umfahren. Die Umleitungsstrecke für den Fahrzeugverkehr verläuft über die Friedberger Straße/Berliner Allee. Die Abfahrt von der Inverness-Allee über die Dr.-Grandel-Straße zur Friedberger Straße ist weiterhin möglich. Von der Friedberger Straße kommend, kann in Fahrtrichtung Süden (Haunstetten) weiter auf die Inverness-Allee aufgefahren werden. Das Parkleitsystem ist aktiviert und weist auf die Sperrungen hin.

Für die Katastrophenschutzübung werden Straßen gesperrt. Foto: Annette Zoepf

Katastrophenübung in Augsburg: Einschränkungen auch im Nahverkehr

Von der Katastrophenübung ist auch der öffentliche Nahverkehr in Augsburg betroffen. Im ÖPNV sind das die Buslinie 36 sowie die Straßenbahnlinie 6. Alle Fahrgäste werden deshalb gebeten, die Hinweise an den Haltestellen zu beachten, da es zu Fahrplanänderungen kommt. Das Staatstheater Augsburg weist darauf hin, dass Besucher der Vorstellung von "Linda" am Sonntagnachmittag im Martini-Park wegen der Einschränkungen im Straßenbahnverkehr auf dem Weg zur Vorstellung mehr Zeit einplanen sollten.

