Kein Personal: IHK will Quereinsteiger für die Gastro fit machen

Plus Weil neben Fachkräften der Gastronomie ganz generell Personal fehlt, will die IHK mit Crashkursen Quereinsteiger schulen. Das erste "Bootcamp" fand im Liliom statt.

Noch sitzen die drei Kuchenteller etwas wackelig auf Sophie Mayers linkem Arm. Die 20-jährige Studentin übt in einem Kurs der IHK das Servieren in einem Restaurant. Zuerst muss man zwei Teller im Untergriff nehmen. "Dann das Handgelenkt etwas eindrehen und den dritten Teller auf Hand und Unterarm platzieren", gibt Trainerin Ulrike Weber Anweisungen und achtet darauf, dass kein Teller abstürzt. Weber leitet bei der IHK den Bereich Tourismus, zu dem auch Hotellerie und Gastronomie gehören, und hat selbst 25 Jahre Erfahrung in der Branche. Das Ziel des eintägigen IHK-Kurses ist es, Mayer und weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen 20 und 55 Jahren Lust auf einen Einsatz in der Gastronomie zu machen, sie mit Grundkenntnissen auszustatten und im Idealfall zu vermitteln. Denn nach wie vor herrscht in der Branche akuter Personalmangel – und das hat Folgen.

