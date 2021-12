Kinderimpfen und neue Angebote: Wo man sich in Augsburg impfen lassen kann

Die Stadt Augsburg schafft neue Impfangebote gegen Covid-19, manche Impfstationen ziehen um. Zudem können ab kommender Woche Kinder geimpft werden. Ein Überblick.

Wer noch nicht geimpft ist oder sich die Booster-Impfung holen möchte, hat etliche Möglichkeiten. Die Stadt Augsburg hat ihre Angebote erweitert. Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gibt es wohl ab kommender Woche Impfangebote. Zudem wird im Spectrum Club in Kriegshaber am Wochenende erneut ohne Terminvereinbarung geimpft. Hier eine Übersicht.

Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren

Das Impfzentrum Augsburg startet am Dienstag, 14. Dezember, mit dem Impfen von Kindern von fünf bis elf Jahren. Für Kinder in diesem Alter ist der Impfstoff Biontech mit einem Drittel der Erwachsenendosis zugelassen. Die Stadt Augsburg habe die derzeit maximal mögliche Anzahl von 2900 Kinder-Impfstoffdosen bestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Immunisierung, die von Kinderärztinnen und -ärzten vorgenommen wird, ist nur mit Voranmeldung möglich. Termine können in Kürze über die städtische Homepage www.augsburg.de/impfen oder telefonisch unter 0821/789868-94 gebucht werden. Eine Impfung ohne Termin ist ab Mittwoch, 15. Dezember, in St. Moritz, Moritzplatz 5, möglich. Die Impfstation ist dienstags bis samstags von 8 bis 15.15 Uhr geöffnet. Insbesondere mit Blick auf die Kinderimpfungen sei eine Anpassung der Öffnungszeiten geplant. Die Stadt weist darauf hin, dass die Impfung nur in Begleitung von mindestens einem Erziehungsberechtigten möglich sei. Gebe es zwei Erziehungsberechtigte und sei davon nur einer anwesend, müsse das schriftliche Einverständnis des Nichtanwesenden vorgelegt werden. Die Einwilligungserklärung dafür lässt sich ebenfalls auf der Internetseite der Stadt herunterladen. Eltern werden gebeten, sich wegen Impfungen ihrer Kinder weiterhin vorrangig an ihre Kinderarztpraxis zu wenden.

Umzug des Impfstandortes Maxstraße an den Moritzplatz

Die Impfstation in der Maximilianstraße zieht zum Samstag, 11. Dezember, in den Moritzsaal der Kirche St. Moritz, am Moritzplatz 5. Bis einschließlich Freitag, 10. Dezember, wird noch in der Maxstraße 69 geimpft. Wie die Stadt berichtet, bleibt das Testzentrum allerdings in der Maxstraße. Geöffnet hat die Impfstation im Moritzsaal ab Samstag, 11. Dezember, immer dienstags bis samstags, jeweils von 8 bis 15.15 Uhr (kein Termin erforderlich). In zwei von insgesamt sechs Impfkabinen sollen dort ab kommender Woche auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren ohne Termin geimpft werden können. In vier Impfkabinen erhalten nur bereits geimpfte über 30-Jährige ihre Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff Moderna. Unter 30-Jährige, Stillende und Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel müssen ins Impfzentrum oder an die Standorte Hochschule oder Universität (neuer Standort) kommen, da sie nur dort den Impfstoff Biontech erhalten können.

Impfstation aus Oberhausen zieht ins Univiertel

Der Impfstandort in der Werner-Egk-Grundschule zieht nach einem halben Jahr ebenfalls zum Samstag, 11. Dezember, um. In Oberhausen wird bereits am Freitag, 10. Dezember, nicht mehr geimpft. Am Samstag wird der neue Standort mit einer größeren Kapazität an der Universität (Gebäude J - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universitätsstraße 16) im Univiertel eröffnet. Er ist sowohl mit dem Auto als auch mit der Straßenbahn gut erreichbar. Das Parken (Parkplatz P 6) ist kostenfrei. "Wir benötigten vor allem einen witterungsunabhängigen Standort, an dem wir mehr Impfungen durchführen können, als in Oberhausen zuletzt möglich war. An der Universität können die Kapazitäten weiter erhöht werden", erklärt Bernhard Maurmeir, Impfkoordinator der Stadt Augsburg. Zudem habe das Univiertel trotz der Nähe zum Impfzentrum noch eine ausbaufähige Impfquote. Geimpft wird ohne Termin.

Impfen an Universität und Hochschule ohne Termin

An der Universität (ab Samstag, 11. Dezember) und an der Hochschule, Brunnenlechgäßchen 16 (Standort bleibt), kann man sich ohne Termin impfen lassen. Hier sind alle Impfungen erhältlich, egal ober Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung. An beiden Stationen werden Erwachsenen sowie Jugendliche ab zwölf Jahren mit dem Impfstoff Biontech geimpft - von Dienstag bis Samstag, 8 bis 15.15 Uhr.

Wieder Sonder-Impfaktion im Spectrum Club ohne Termin

Auch an diesem Wochenende wird unter ärztlicher Leitung und Verantwortung im Spectrum Club, Ulmerstraße 234a, ohne Termin geimpft, Samstag, 11. Dezember, 9 bis 17 Uhr, und Sonntag, 12. Dezember, 9 bis 15 Uhr. Geimpft wird, egal ob Erst-, Zweit-, oder Drittimpfung, solange der Vorrat reicht. Da man die Kapazität erweitert und die Impfgeschwindigkeit erhöht habe, habe am letzten Wochenende die Wartezeit zwischen 15 und 60 Minuten betragen, heißt es. Zwölf- bis 30-Jährige, Schwangere und Stillende erhalten den Impfstoff Biontech, über 30-Jährige Moderna.

Sonder-Impfaktion in Hochzoll ohne Termin

In der Woche von Montag, 13., bis Freitag, 17. Dezember, wird im Pfarrzentrum Heilig Geist in Hochzoll, Salzmannstraße 8, durch die Sozialstation Augsburg Hochzoll, Friedberg und Umgebung geimpft. Termine für die Erst-, Zweit oder Drittimpfung sind nicht erforderlich. Täglich von 16 bis 20 Uhr. Auch hier gilt: Geimpft wird, solange der Vorrat reicht. Als Impfstoff steht überwiegend Moderna zur Verfügung. Das Angebot richtet sich daher vor allem an über 30-Jährige.

Impfen im Impfzentrum mit Termin

Im Impfzentrum wird ausschließlich mit Termin geimpft, egal ob Erst-, Zweit oder Drittimpfung. Impfwillige, die ohne Termin kommen, müssen abgewiesen werden. Es lohne sich laut Stadt, regelmäßig die Terminverfügbarkeit auf www.augsburg.de/impfen zu überprüfen, da immer wieder neue Termine durch schrittweise Kapazitätserhöhung freigegeben würden und es vereinzelt zu Terminabsagen komme.

Booster-Impfungen für über 30-Jährige in Kliniken mit Termin

In der Hessing-Klinik, im Diako und im Vincentinum werden weiterhin nur Auffrischungsimpfungen mit Moderna angeboten. Geimpft wird dort nur mit Termin. Termine können online auf www.augsburg.de/impfen und telefonisch unter 0821/789868-94 vereinbart werden. Das Angebot richtet sich an Personen, die mindestens 30 Jahre alt sind und deren Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt.

Mit dem Umzug der Impfstandorte und den Sonderaktionen könne man künftig noch mehr Menschen ein unkompliziertes Impfangebot machen, sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). "Jede Impfung zählt, um die Spirale der Pandemiewellen zu durchbrechen." Stand Donnerstag haben 210.580 Personen in Augsburg mindestens eine Impfung erhalten. 204.621 Personen sind mindestens zweimal geimpft, 53.677 haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. 70,7 Prozent sind damit mindestens einmal geimpft, 68,7 Prozent zweimal, 18,0 Prozent dreimal. (ina)