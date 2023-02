Kita-Personal streikt in Augsburg für bessere Bezahlung

Der Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst ist auch in Augsburg angekommen. Kita-Personal traf sich zum Protest am Moritzplatz. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt.

Beschäftigte der Kindertagesbetreuung in Augsburg haben am Donnerstag vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt. Der Grund war ein Warnstreik in den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst. Auch Kita-Personal aus Meitingen und Mering beteiligte sich an der Streikaktion. Es gehe darum, den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22. Februar zu erhöhen, sagte Erdem Altinisik, Bezirksgeschäftsführer bei der Gewerkschaft Verdi.

Die Streikenden trafen sich am Donnerstag auf dem Moritzplatz in Augsburg. Bund und Kommunen hätten noch immer nicht verstanden, wie die aktuelle finanzielle Lage ihrer Beschäftigten insbesondere in den unteren und mittleren Entgeltgruppen aussehe, sagte Verdi-Vertreterin Aline Gottschalk. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten von Bund und Kommunen, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. (jöh)

