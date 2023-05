Augsburg

Klimawandel: Stadt spendiert Bäume für Oberhauser Grundstücke

Die Stadt will für Grundstücke in Oberhausen und Rechts der Wertach Bäume kaufen.

Plus Die Stadt Augsburg will Privatleuten neue Bäume fürs Grundstück bezahlen. Warum die Aktion für Oberhausen und Rechts der Wertach angedacht ist.

Die Stadt Augsburg will Grundstückseigentümern in Oberhausen und Rechts der Wertach einen Gratis-Baum liefern, wenn sie diesen auf ihrem Grundstück pflanzen können. Zudem sollen sich Eigentümer beraten lassen können, um mit ihrem Grundstück einen Beitrag zur Klimawandelanpassung zu leisten. Konkret geht es um Möglichkeiten zur Dach- und Fassadenbegrünung, Entsiegelung und Beschattung.

Wie berichtet hat die Stadt ein Konzept zur Anpassung an den Klimawandel mit heißeren Sommern und möglicherweise mehr Starkregenereignissen erarbeitet. Als Modellquartiere wurden Oberhausen und Rechts der Wertach ausgewählt, weil diese im Vergleich mit anderen Stadtteilen stark versiegelt sind und wenig Grünflächen haben. Neben der Innenstadt gehört Oberhausen zu den Hotspots, an denen im Sommer besonders hohe Temperaturen herrschen. Auch die Stadt muss sich dort Gedanken machen, wie sie Verbesserungen erzielen kann. Ohne die Einbeziehung von Privatgrundstücken gehe es aber nicht, so die Stadt.

