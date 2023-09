18-Jährige auf Toilette nahe Kö vergewaltigt? Junger Mann in Haft

Ein 19-Jähriger sitzt in Haft. Er wird verdächtigt, auf einer Toilette eine 18 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben. Tatort war der McDonald's am Königsplatz.

Der Tatzeitpunkt liegt bereits etwas zurück. Am Donnerstag hat die Polizei mitgeteilt, dass es bereits am Sonntag, 10. September, gegen 2.30 Uhr zu einem sexuellen Übergriff auf einer Toilette in der Innenstadt gekommen sein soll. Tatort war die Toilette bei McDonald's. Ein 19-Jähriger sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Inzwischen informiert die Polizei über ein weiteres Detail.

Tat ereignete sich bereits am 10. September in Augsburg

Das Opfer war eine 18-jährige Frau. Zu den näheren Umständen der Tat gibt die Polizei nichts bekannt. Zunächst sprach sie von einem sexuellen Übergriff. Inzwischen wird bekannt gegeben, dass gegen den Tatverdächtigen wegen Vergewaltigung ermittelt wird. Die Frau sei vor Ort ärztlich versorgt worden. Tatzeitpunkt war am 10. September gegen 2.30 Uhr.

Die Kriminalpolizei Augsburg kam dem 19-Jährigen auf die Spur. Bei den Ermittlungen spielten offenbar die Videoaufzeichnungen vom Königsplatz eine bedeutende Rolle. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Sexueller Übergriff am Kö: Die Polizei sucht Zeugen

Anhand der Videoaufzeichnung sei weiterhin bekannt, so die Polizei, dass sich zur Tatzeit mehrere Personen im Bereich aufgehalten haben, die möglicherweise Hinweise zur Tat geben könnten. Daher werden Zeugen gesucht.

