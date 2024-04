Augsburg-Kriegshaber

vor 1 Min.

Mann saß mit über 1,3 Promille Alkohol am Steuer

Ein Autofahrer musste sich in Augsburg einer Alkoholkontrolle unterziehen.

Die Polizei hat einen Autofahrer in der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg kontrolliert. Der hatte einiges an Alkohol getrunken.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch gegen Mitternacht in der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Kriegshaber erwischt. Als die Polizeistreife den 25-Jährigen kontrollierte, stellten die Beamten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme bei dem Mann. Seine Fahrt war freilich beendet. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn. (ina)

Themen folgen