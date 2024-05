Krise in der Wirtschaft schlägt sich auf Arbeitsmarkt nieder

In Zahlen der Arbeitsagentur spiegelt sich die aktuelle Krise wider. Doch es gibt auch positive Signale - unter anderem für Augsburger Karstadt-Beschäftigte.

Der Frühling bringt den Arbeitsmarkt wie gewohnt wieder in Schwung. Laut Agentur für Arbeit Augsburg sind im April 279 Menschen weniger arbeitslos als noch im März. Die Zahlen sagen aber auch, dass das rund 980 mehr sind, als im Vorjahresmonat. Mit 16.218 Arbeitslosen verzeichnet die Arbeitsagentur Augsburg (Stadt Augsburg, Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg) eine Quote von 4,1 Prozent. Rechnet man all jene dazu, die derzeit beispielsweise eine Eingliederungsmaßnahme durchlaufen, in einer Weiterbildung sind oder einen Integrationskurs besuchen und somit aus der offiziellen Statistik rutschen, läge die Quote bei 5,5 Prozent.

"Eine wirtschaftliche Eintrübung ist nicht zu übersehen", so Roland Fürst, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Augsburg. Die Zahlen der Arbeitsagentur liefern Orientierung für die wirtschaftlichen Entwicklungen vor Ort. So nimmt die Zahl offener Stellen erneut ab. Mit 5387 Angeboten liegt der Wert um 15,7 Prozent unter dem Wert aus dem April 2023. Auch gehe die Zahl der freien Stellen im Bereich Zeitarbeit, die als Frühindikator fungiert, seit Monaten stark zurück, so Fürst.

Drohende Schließung von Karstadt: Handel ist für Personal aufnahmefähig

Trotz allem bleibe der Arbeitsmarkt robust, Unternehmen würden weiter Beschäftigte suchen. Auch in den Bereichen Handel und Verkauf könne man eine große Zahl freier Stellen anbieten, was gerade für die Beschäftigten des Kaufhauses Galeria Karstadt ein wichtiges Signal sei. Geflüchtete benötigten derzeit dafür einen etwas längeren Atem, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Mit dem Programm "Jobturbo" wolle man hier gegensteuern und Interessenten und Arbeitgeber schnell in Kontakt zu bringen.

Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) erwartet trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation einen stabilen Aufwärtstrend bei der Beschäftigung. (nis)