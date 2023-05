Augsburg

Kurioser Diebstahl: Mann stiehlt mehrfach Bier aus Garten in Haunstetten

Ein 79-Jähriger dringt mehrmals in einen Garten in Augsburg-Haunstetten ein und nimmt Bierflaschen an sich. Dann erwischt ihn ein Anwohner auf frischer Tat.

Im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist ein 79-Jähriger offenbar zum Serien-Bierdieb geworden. Wie die Polizei mitteilt, stahl der Mann mehrfach Bierflaschen aus einem Garten in der Inninger Straße. Am Dienstag erwischte ein Anwohner den 79-Jährigen auf frischer Tat und stellte ihn gemeinsam mit dem 49-jährigen Bier-"Eigentümer". Bier-Diebstahl aus Garten in Augsburg-Haunstetten: Polizei ermittelt Nach Polizeiangaben stellte sich dabei heraus, dass der 79-Jährige "über drei Tage hinweg seinen Bierdurst mit Bierflaschen aus dem Garten des 49-Jährigen gestillt" hatte - offenbar von vergangenem Samstag bis Dienstag. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Diebstahls. (tdoe)

