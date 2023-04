Mann verursacht Unfall bei Wendemanöver auf Blücherstraße

Ein Mann möchte mit seinem Kleintransporter in Augsburg wenden – da kollidiert sein Fahrzeug mit einem BMW. Die Polizei ermittelt nun den genauen Ablauf.

Auf der Blücherstraße ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 30-jährigen Kleintransporter-Fahrer und einem 21-jährigen BMW-Fahrer gekommen. Laut Polizei parkte der 30-Jährige nach derzeitigem Stand gegen 16.15 Uhr aus einer Parklücke aus und wollte wenden, um stadteinwärts fahren zu können. "Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 21-jährigen BMW-Fahrer", so die Polizei. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden enorm beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. (jaka)