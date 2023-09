Leo Dietz (CSU): "Wir brauchen nicht mehr, sondern weniger Bürokratie"

Der Gastronom hat in der Augsburger CSU einen steilen Aufstieg hingelegt. Er will sich für den Mittelstand einsetzen und Fördergelder nach Augsburg holen.

Als Betreiber mehrerer Augsburger Nachtlokale ist Leo Dietz mit dem Thema Vorschriften und Anträge vertraut. Er will sich für eine „mittelstandsfreundliche Politik“ und Entbürokratisierung einsetzen, wenn er in den Landtag kommt. „Mehr Bürokratie nimmt Luft und ist ein Motivationskiller. Wir brauchen nicht mehr, sondern weniger Bürokratie“, so Dietz. Er hat in der CSU - auch wegen seiner guten Vernetzung - in den vergangenen Jahren einen steilen Aufstieg hingelegt. Ob er den Fraktionsvorsitz im Stadtrat bei einer Wahl in den Landtag behält, lässt Dietz offiziell offen, allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass er beide Mandate ausüben wird.

Steckbrief: Das ist Leo Dietz

Alter: 56

Wohnort: Göggingen

Familienstand: verheiratet, keine Kinder

Beruf: Selbstständiger Gastronom

Warum und seit wann engagieren Sie sich in der Politik?

"Ohne großes Ziel bin ich 2005 als Mitglied in die CSU eingetreten. Dann bekam ich 2008 die Chance als Quereinsteiger für die CSU Augsburg für den Stadtrat zu kandidieren. Vollkommen überraschend gelang mir der Einzug in den Stadtrat. Das weckte in den darauffolgenden Jahren meine politische Leidenschaft. Inzwischen bin ich der CSU-Kreisvorsitzende im Augsburger Westen und seit 2020 der Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion in Augsburg."

Welche Themen wollen Sie für Augsburg im Landtag anpacken?

"Zum einen darf Augsburg von der Bahn nicht abgehängt, zum anderen muss der ÖPNV weiter ausgebaut werden. Wir brauchen eine mittelstandsfreundliche Politik durch Entbürokratisierung, weitere Fördergelder für Forschung, Innovation und Bildung (Schulen) sowie eine Beteiligung des Freistaats an der Messe Augsburg als dritter Standort in Bayern. Insbesondere durch diese Maßnahmen gilt es, den Wirtschaftsstandort sowie die Arbeitsplätze in unserem Stimmkreis Augsburg-West, Neusäß und Gersthofen zu sichern. Jedes Fördermittel, das ich/wir nach Augsburg holen können, ist gut."

Mit welchem Kandidaten einer der anderen Parteien würden Sie nach der Wahl gern im Zug nach München sitzen?

"Grundsätzlich ist es mir egal, mit wem ich im Zug sitze. Wichtig ist, dass wir gemeinsam für Augsburg und den Stimmkreis alles Mögliche erreichen. Es gibt jemanden, neben dem ich nicht sitzen möchte, das behalte ich aber für mich."