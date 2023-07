Peaches-Chef Leo Dietz scheitert mit Klage vor dem Verwaltungsgericht

Die Firma des Augsburger Gastronomen Leo Dietz erlitt während der Pandemie Umsatzausfälle, weil Clubs geschlossen waren. Vor Gericht waren seine Chancen gering.

Die Firma hinter der beliebten Kellerbar "Peaches" und weiteren Clubs in Augsburg ist mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Dabei ging es darum, dass die "Howdy GmbH" mehr Coronahilfen bewilligt bekommen wollte als die zuständige IHK Bayern ihr ursprünglich zugestanden hatte. Wie berichtet, war es konkret um eine Summe von rund 56.000 Euro gegangen. 370.000 Euro hatte die IHK an "Überbrückungshilfe 3" zugestanden, wie das Hilfsprogramm für den Zeitraum von November 2020 bis Juni 2021 hieß. Die "Howdy GmbH" hatte allerdings 426.000 Euro beantragt.

Strittig war in der Verhandlung am Mittwoch die Frage, ob es für verschiedene Einzelpositionen jeweils Fördergelder geben sollte oder eben nicht, darunter Instandhaltungskosten für das Peaches und Investitionen in die Digitalisierung. Die IHK hatte diese Punkte des Antrags als "nicht förderfähig" angesehen und abgelehnt, da sie etwa nicht nur der Existenzsicherung dienten. Peaches-Chef Leo Dietz und sein Anwalt argumentierten, die Maßnahmen – zum Beispiel an einer Lüftungsanlage – seien notwendig gewesen, um die Kellerbar betriebsbereit zu halten. Man habe damals deutlich mehr Ausgaben gehabt, als Gelder von der IHK bewilligt wurden.

Bereits in der Verhandlung zeichnete sich allerdings ab, dass der Gastronom und CSU-Fraktionsvorsitzende mit seiner Klage wohl nicht vollumfänglich Aussicht auf Erfolg haben könnte. Am Donnerstag teilte das Verwaltungsgericht nun auf Anfrage mit, dass die Klage abgewiesen worden sei. (jaka)

