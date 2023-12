Augsburg

Leuchtreklame an einem Geschäft in Pfersee fängt Feuer

Die Leuchtreklame eines Geschäfts in Augsburg-Pfersee begann zu brennen.

Feuerwehren sind am Dienstagabend zu einem Brand in der Augsburger Straße in Pfersee ausgerückt.

Es war am Dienstabend kurz nach 21 Uhr, als ein Brand in der Augsburger Straße im Stadtteil Pfersee gemeldet wurde. Sofort rückten die Freiwillige Feuerwehr Pfersee und die Berufsfeuerwehr aus. Wie die Polizei berichtet, hatte an einem Geschäft die Leuchtreklame Feuer gefangen. Der Brand wurde zügig gelöscht. Über die Höhe des Sachschadens ist bislang nichts bekannt. Es ist nicht das erste Mal, dass in Augsburg ein Werbeschild gelöscht werden musste. Im September war ein Buchstabe der Reklame eines Kardiologie-Zentrums in Flammen aufgegangen - mit einer skurrilen Folge: Das Feuer hatte aus dem ersten O der Kardiologie ein U gemacht. (ina)

