Lkw-Fahrer raucht Joint während der Fahrt: Polizei zieht ihn aus dem Verkehr

Ein Lkw-Fahrer fällt auf, weil er in Schlangenlinien auf der B17 in Augsburg unterwegs ist. Reichlich Alkohol hat er zudem getrunken.

Andere Verkehrsteilnehmer waren auf den Lkw aufmerksam geworden, der kurz vor Mitternacht auf der B17 im Stadtgebiet Augsburg unterwegs war. Zwischen den Anschlussstellen Gabelsberger Straße und Leitershofer Straße fiel das Fahrzeug durch überhöhte Geschwindigkeit auf. Zudem fuhr der Fahrer in Schlangenlinien. Die alarmierte Polizei staunte nicht schlecht, als sie das Fahrzeug kontrollierte.

Polizei stellt Alkoholwert von 0,8 Promille beim Lkw-Fahrer fest

Hinter dem Steuer saß ein 48-jähriger Mann. Bei ihm wurde ein Wert von 0,8 Promille festgestellt. Der 48-Jährige habe außerdem den Konsum von Cannabis eingeräumt, teilt die Polizei mit. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf Kokain. Da der Lkw-Fahrer nicht in Deutschland wohnhaft ist, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro erhoben. Den Lkw-Fahrer erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr infolge des Genusses alkoholischer Getränke sowie anderer berauschender Mittel.

Das ist allerdings nicht das einzige Vergehen dieser ungewöhnlichen Fahrt: Der 33-jährige Beifahrer gab gegenüber den Beamten an, dass er zusammen mit dem Lkw-Fahrer auf der Fahrt einen Joint konsumiert habe. Ein Rauschgifthund wurde zur Durchsuchung des Lkw angefordert. Der Hund schlug an. Im Gepäck des Beifahrers wurden dabei Marihuana und Rauschgiftutensilien festgestellt, die sichergestellt wurden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.