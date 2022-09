Augsburg

vor 50 Min.

Augsburgerin mit Asperger-Syndrom schießt besondere Fotos von "Lost Places"

Plus Als 15-Jährige stand Agnes Hörter erstmals in der Dunkelkammer und entwickelte Farbfilme. Heute hält sie ihren zweiten Bildband in den Händen, trotz einiger Schicksalsschläge.

Von Rafaela Leirich

Schwimmbecken, geflieste Böden, Saunalandschaft: nur das Wasser fehlt – und die Besucher. Die Königstherme in Königsbrunn steht seit Jahren leer, der Großteil des Wellnessbads wurde bereits abgerissen. Sogenannte "Lost Places" wie die leer stehende Therme sind bei Fotografen und Schaulustigen beliebt, während die Plätze sonst wie ausgestorben wirken. Auch Agnes Hörter richtet ihren Blick gerne dorthin, wo einst viel Leben war. Sie kennt die leer stehenden Gebäude rund um Augsburg, weiß viel über die Grundstücke. Auch die Königstherme hat sie in Bildern festgehalten. Mit ihrer Digitalkamera zieht sie regelmäßig los, um die einsamen Stellen festzuhalten. Diese Leidenschaft hat ihr neue Lebenslust geschenkt.

