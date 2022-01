Macht das Leben mit 92 Jahren immer noch Freude, Frau Doser?

Plus Die meisten Augsburger kennen Hildegard Doser vom Theater. Dort arbeitete sie über 60 Jahre. Doch seit rund zwei Jahren ist Schluss. Wie es der 92-Jährigen geht.

Hildegard Doser schaut aus der großen Fensterfront im ersten Stock des Café Eberl über den Rathausplatz. Hin und wieder isst sie hier gerne ein Stück Kuchen und trinkt einen Kaffee dazu. Wegen der Aussicht, aber auch, weil es einen Fahrstuhl gibt. Hildegard Doser ist 92 Jahre alt und vielen Augsburgerinnen und Augsburgern bekannt. Über 60 Jahre lang arbeitete sie als Garderobiere am Staatstheater. Seit rund zwei Jahren allerdings nimmt sie dort keine Jacken und Mäntel mehr entgegen. Um "Frau Theater", wie sie gerne genannt wird, ist es ruhiger geworden. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt Hildegard Doser, wie es ihr ohne Theater geht und ob das Leben im hohen Alter noch immer viel Freude bereitet.