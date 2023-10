Man kann in Augsburg jetzt auch an der Hochschule promovieren

Studentinnen und Studenten können künftig auch an der Technischen Hochschule den Doktor-Titel erhalten. Dies sei ein Meilenstein, heißt es.

Studentinnen und Studenten der Technischen Hochschule Augsburg (THA) können künftig in Augsburg promovieren. Das Bayerische Wissenschaftsministerium hat die THA am Mittwoch in ein entsprechendes Netzwerk von Promotionszentren aufgenommen und ihr das so genannte Promotionszentrum „Digitale Technologien und ihre Anwendungen (DigiTech)" zugeteilt. Damit können Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen jetzt direkt an der THA promovieren und müssen nicht mehr den Umweg über eine Universität nehmen.

Insgesamt wurden elf Promotionszentren an Bayerische Hochschulen vergeben, die Mehrheit im Verbund. Die THA ist mit DigiTech nun in einem Netzwerk mit der TH Deggendorf und der Hochschule Landshut vertreten. „Unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technische Hochschulen haben sich als herausragende Forschungseinrichtungen etabliert. Es ist logische Folge, dass sie nun auch das Promotionsrecht erhalten“, sagt Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst.

Promotionszentrum bietet Hochschule Augsburg großes Potenzial

Elf Professorinnen und Professoren der THA sind aufgrund ihrer Forschungsstärke und wissenschaftlichen Expertise Teil von DigiTech und dürfen eigenständig Promovierende begleiten, heißt es aus dem Wissenschaftsministerium. Dies sei ein Meilenstein in der Entwicklung der Technischen Hochschule Augsburg. „Mit dem Promotionszentrum erhalten wir die Möglichkeit, endlich den wissenschaftlichen Nachwuchs hin zum dritten akademischen Grad, der Promotion, zu begleiten“, so der Präsident der Technischen Hochschule Augsburg, Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair. Man habe nun die Chance, die angewandte Forschung neu aufzustellen und weiter auszubauen. Das Promotionszentrum beinhalte für die THA ein riesiges Entwicklungspotenzial und exzellente Bedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Im Promotionszentrum DigiTech forschen Promovierende an den Megatrends der Digitalisierung – von Prozessen über Produkte bis hin zu Dienstleistungen – sowie deren Einsatz in Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Interdisziplinär soll so der wissenschaftliche Nachwuchs durch digitale Technologien zur Lösung akuter gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Probleme beitragen. Konkret werden Promovierende unter anderem zu Themen wie digitale Geschäftsmodelle, IT-Sicherheit, Ressourceneffizienz, Maschinelle Spracherkennung, Autonome Systeme oder digitale Transformation und Innovation forschen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Forschung an der Hochschule Augsburg: Es geht um Digitalisierung

„Wir haben in den vergangenen Jahren die Forschung an der Technischen Hochschule Augsburg immens ausgebaut und strategisch miteinander verknüpft", so Prof. Dr. Nadine Warkotsch, Vizepräsidentin für Forschung und Lehre an der THA und verantwortlich für den Antrag zum Promotionszentrum. DigitTech sei nun ein Beleg für die Qualität dieser Anstrengungen und ein Beweis für die Forschungsstärke im Bereich digitaler Technologien und deren Anwendungen.

Lesen Sie dazu auch