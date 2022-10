Mann tritt in Arrestzelle mit dem Fuß gegen den Kopf eines Polizisten

Der 21-Jährige wird zunächst besinnungslos am Herkulesbrunnen gefunden und ist bereits dort aggressiv. Der verletzte Beamte ist kurzzeitig ohnmächtig.

Ein 21-jähriger Mann rastete in einer Arrestzelle im Polizeipräsidium in Göggingen komplett aus. Er trat mit dem Fuß gegen den Kopf eines Beamten. Bereits zuvor war der junge Mann in der Innenstadt aggressiv aufgetreten.

Wie die Polizei mitteilt, begann die Serie der Gewalt am Donnerstagabend. Gegen 22.50 Uhr wurde eine Streife auf einen Mann aufmerksam gemacht, der am Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße schlief. Die Person war zunächst nicht ansprechbar.

Polizisten weckten den schlafenden Mann am Herkulesbrunnen

Der 21-Jährige wurde von Polizisten und hinzugerufenen Rettungssanitätern geweckt. Nach Auskunft der Polizei schlug der junge Mann ohne Vorwarnung auf einen der Beamten ein. Der Beamte wehrte die Schläge ab. Um den 21-Jährigen unter Kontrolle zu bringen, wurde er fixiert und gefesselt.

Der Mann wurde danach in Gewahrsam genommen und im Anschluss in den Arrest verbracht. In den Arresträumen sollte der 21-Jährige durchsucht werden, wogegen sich dieser massiv wehrte. Dabei trat er einem anderen Beamten massiv gegen den Kopf. Der Beamte wurde durch den Tritt kurzfristig ohnmächtig und musste im Uniklinikum behandelt werden, so die Polizei. Der Beamte sei allerdings noch in der Nacht wieder entlassen worden. Dienstfähig sei er nach dem Einsatz im Polizeipräsidium jedoch nicht mehr gewesen.

Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Widerstand, tätlichem Angriff und Körperverletzung ermittelt, heißt es. Gewalt gegen Polizisten ist in Augsburg kein Einzelfall.

